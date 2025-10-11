Sopravvissuto al massacro del 7 ottobre si toglie la vita | Perdonatemi non ce la faccio più

(Adnkronos) – Roei Shalev, un sopravvissuto al massacro del Nova Festival compiuto ha Hamas in cui fu uccisa anche la sua compagna Mapal Adam, si è tolto la vita la scorsa notte. Lo riportano diversi media israeliani e internazionali, dando conto di un messaggio che aveva pubblicato sui suoi social media poco prima della sua . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

