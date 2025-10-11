Sopravvissuto al massacro del 7 ottobre al Nova Festival si toglie la vita | Perdonatemi

La tragedia di Roei Shalev. Roei Shalev, uno dei sopravvissuti al massacro del Nova Festival del 7 ottobre 2023, ha deciso di togliersi la vita la scorsa notte. Durante quell'attacco compiuto da Hamas, Shalev aveva perso la sua compagna, Mapal Adam, insieme a molti altri giovani presenti al festival. Secondo quanto riportano diversi media israeliani e internazionali, prima del gesto estremo Shalev aveva pubblicato un messaggio sui social in cui scriveva di "non riuscire più ad andare avanti", chiedendo perdono ai suoi cari. Le telecamere di sorveglianza lo hanno ripreso in una stazione di servizio mentre riempiva una tanica di carburante.

