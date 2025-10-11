Sono sparite Garlasco le intercettazioni di Andrea Sempio e il padre | Distruggere quella gente di me***

Che fine hanno fatto le intercettazioni in auto di Andrea Sempio? La domanda resta sospesa nel fascicolo 82832016 e apre un buco che rischia di cambiare la percezione di quei giorni concitati del febbraio 2017, quando la procura di Pavia dispose una serie di accertamenti tecnici ritenuti allora “assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini”. La vicenda, così come emerge dalla lettura dei verbali e dalle comunicazioni agli atti, comincia con una richiesta il primo febbraio 2017: il dottor Venditti, insieme alla pm Pezzino, chiede l’intercettazione della seconda vettura della famiglia Sempio — la Fiat Panda intestata a Ivana, zia di Andrea — insieme alla Suzuki Sx4 e a otto utenze telefoniche,. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

sono sparite garlasco intercettazioniGarlasco, la Panda “fantasma” e le intercettazioni sparite: il buco che riaccende il caso Sempio - Nel fascicolo 8283/2016 manca ogni traccia delle registrazioni disposte sull’auto della famiglia Sempio. Lo riporta ilgiornale.it

sono sparite garlasco intercettazioniGarlasco, quella cimice sparita dalla Panda di Sempio e dagli atti giudiziari - Il giallo della cimice sulla Panda sparita dagli atti dell’inchiesta su Andrea Sempio. Come scrive iltempo.it

