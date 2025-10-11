Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Elisabetta Cordani la moglie di Ferruccio de Bortoli

S ono profondamente addolorato per la scomparsa di Elisabetta Cordani, la moglie di Ferruccio de Bortoli. Qualcuno dirà: affari tuoi, affari vostri. E no: sono affari nostri. Il Corriere della Sera è una comunità. Lo è ancora di più da quando i suoi contenuti viaggiano su tutte le piattaforme, coinvolgendo un numero crescente di persone. Il Corriere si rinnova, perché “È giusto sapere” X Leggi anche › Ferruccio de Bortoli: «Gli Italiani si possono salvare se si riparte dal volontariato» Ferruccio de Bortoli si è trovato per due volte – due cicli da sei anni l’uno – a guidare questa comunità. L’ha fatto con una dedizione assoluta: il primo ad arrivare in via Solferino, l’ultimo a uscire; teneva al rapporto con i lettori al punto che molti avevano il suo cellulare, e lo chiamavano pure, per congratularsi o per lamentarsi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

