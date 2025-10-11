Sonia Bruganelli diventa scrittrice | avete capito bene sta per pubblicare il suo primo libro ecco di cosa parla

Sonia Bruganelli annuncia con orgoglio il suo debutto da scrittrice: il libro uscirà il 21 ottobre e raccoglie le sue esperienze, i momenti difficili e le passioni letterarie che l’hanno plasmata. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Sonia Bruganelli punzecchia Milly Carlucci: la sua battuta non è passata inosservata, ecco cosa ha detto Inaspettato e intenso: Sonia Bruganelli si appresta a fare un salto nella scrittura con il suo primo libro, un’opera che promette di essere più di un’autobiografia. Sul web ha mostrato con orgoglio la copertina del volume Solo quello che rimane, spiegando che «dentro ci sono le mie gioie, i miei dolori e tutte le scelte che mi hanno cambiata». 🔗 Leggi su Donnapop.it

