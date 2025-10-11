I sondaggi politici mostrano come Fratelli d’Italia, pur perdendo qualche decimale ( -0,2% ), sia ancora saldamente in testa alle preferenze. Il partito di Giorgia Meloni oggi vale il 29,8%. Guadagna qualche decimale chi si trova sul secondo e sul terzo gradino del podio: il Partito Democratico di Elly Schlein sale del +0,1% andando al 21,9%; il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte guadagna il +0,2% andando al 13,2%. Chi sale e chi scende nei sondaggi politici. Fratelli d’Italia – 29,8% (-0,2%);. Partito Democratico – 21,9% (+0,1%);. Movimento 5 Stelle – 13,2% (+0,2%);. Forza Italia – 9% (+0,4%);. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sondaggi politici: Meloni rallenta ma resta prima, Schlein e Conte avanzano con timidezza