Sollevamento pesi | Lalayan e Park trionfano nell’ultima giornata dei Mondiali
Terminano con il trionfo assoluto di Varazdat Lalayan i Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, rassegna andata in archivio oggi sulla pedana norvegese di Førde. In un ultimo giorno riservato ai pesi massimi, l’atleta si è imposto per dispersione nella categoria +100 kg, dettando legge in entrambi i segmenti. Nello strappo infatti il pesista ha tirato su 211 kg, misura trovata al terzo tentativo, per poi sollevare 250 kg nello slancio totalizzando 461 kg. Prova regolare poi per il rappresentante del Bahrain Gor Minasyan, argento con 447 kg (205 kg+242 kg) mantenendo il posto d’onore dall’inizio alla fine. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: sollevamento - pesi
Sollevamento pesi, le entry list preliminari dei Mondiali: 13 azzurri iscritti, mancano alcuni big
Sollevamento pesi, Christian Di Maria si conferma campione d’Europa U15
Sollevamento pesi: un’ottima Italia saluta gli Europei Youth & U15 di Madrid
Allenarsi con i migliori guanti da palestra è fondamentale per proteggere le mani, migliorare la presa e garantire maggiore comfort durante le sessioni di fitness o sollevamento pesi. - facebook.com Vai su Facebook
DUE MEGLIO CHE UNO ? La nostra Genna Toko Kegne ai Mondiali di sollevamento pesi in Norvegia entra in Top 10… E firma ben due record italiani nei 77 kg! Slancio a 134 kg e totale a 237 kg! Brava brava #ItaliaTeam @federpesistica - X Vai su X
Sollevamento pesi: Lalayan e Park trionfano nell’ultima giornata dei Mondiali - Terminano con il trionfo assoluto di Varazdat Lalayan i Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, rassegna andata in archivio oggi sulla pedana ... oasport.it scrive
Antonino Pizzolato ha vinto la medaglia di bronzo nel sollevamento pesi alle Olimpiadi di Parigi - L’italiano Antonino Pizzolato ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi nel sollevamento pesi, la sua seconda consecutiva alle Olimpiadi dopo quella di Tokyo nel 2021: questa volta però ... ilpost.it scrive