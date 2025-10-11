Il meteo a Bergamo e le temperature previste per sabato 11 ottobre: cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3757m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente secondo gli esperti di 3Bmeteo. Sulle Orobie cieli in prevalenza poco nuvolosi Sabato un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Sole e poche nubi grazie all’anticiclone, temperature oltre la media