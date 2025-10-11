Solarolo-Russi che derby

Nel weekend alle porte si giocano le gare della settima giornata nel campionato di Eccellenza. Il menù propone un interessante antipasto, oggi pomeriggio, alle 15, col derby di Solarolo, dov’è di scena il Russi. Domani alle 15.30 si disputano tutte le altre gare. Solarolo-Russi. Più che il campanile, sono i punti in palio a fare più gola. I padroni di casa devono rompere il ghiaccio. Terzultimi a quota 3, non hanno ancora vinto, ma, nelle ultime due uscite, hanno comunque mosso la classifica, pareggiando con Osteria Grande e Comacchiese. I falchetti invece, decimi a quota 8, sono alla ricerca di quella continuità, che, finora, ha latitato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

