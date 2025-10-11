I temi della legalità al centro di incontri per i più giovani. In arrivo tre giorni di iniziative che andranno a coinvolgere complessivamente 500 studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio. Da martedì 14 a giovedì 16 ottobre Ferrara tra il parco Coletta, il parco Giordano Bruno e la Sala Estense ospita la seconda edizione della ‘ Festa della Legalità Junior ’, promossa in sinergia dall’assessorato comunale alla sicurezza e dalla Regione, e curata dall’ufficio Sicurezza urbana del Comune e dal Centro di Mediazione. Si parte nel ricordo di Marco Coletta, a 20 anni dalla sua scomparsa in un incidente, con una cerimonia al cippo che lo ricorda nel parco a lui intitolato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Social, equità e sicurezza stradale. La legalità spiegata ai ragazzi