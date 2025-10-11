Snoopy Detective Recensione | il ritorno del bracchetto più amato in un’avventura irresistibile

Con Snoopy Detective: Il Grande Club del Mistero, i Peanuts tornano protagonisti in un videogioco che riesce a catturare tutta la magia, l’ironia e l’umanità dei personaggi di Charles M. Schulz, trasformandola in una straordinaria avventura interattiva. È un titolo che unisce enigma, esplorazione, mini-giochi e narrazione in modo armonioso, offrendo un’esperienza pensata per tutta la famiglia: facile da giocare, ma ricca di dettagli che faranno sorridere anche i fan più nostalgici. Il giocatore veste i panni di Snoopy, che questa volta abbandona la cuccia per diventare un vero e proprio investigatore. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

