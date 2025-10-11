Sniffavo cocaina dalla medaglia olimpica l’ex ciclista Wiggins racconta il suo tracollo | Fino a un anno fa ero senza casa

« A Londra 2012 sniffavo cocaina dalla mia medaglia d’oro, odiavo il risultato che avevo ottenuto ». La confessione è brutale e a parlare è Bradley Wiggins, uno dei miti dello sport britannico, ex ciclista vincitore del Tour de France nel 2012. Alla vigilia dell’uscita della sua autobiografia The Chain, l’ex campione si è raccontato al Times senza filtri. Secondo quanto rivelato, il successo lo avrebbe spinto verso un abisso di autodistruzione: «Era come urinare sulla tomba di qualcuno, e in quel momento stavo urinando sulla mia. La medaglia d’oro, il Tour de France: tutto questo per me era qualcosa di morto ». 🔗 Leggi su Open.online