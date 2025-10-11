smaltimento illegale di rifiuti tre le persone denunciate

Un uomo di 60 anni è stato denunciato per non aver rispettato le normative relative allo smaltimento dei rifiuti ed in sostanza è accusato di aver commesso un reato ambientale. È accaduto nei giorni scorsi, quando gli agenti della Polizia locale di Cesenatico hanno effettuato una serie di controlli finalizzati proprio a contrastare il fenomeno del trasporto illecito di rifiuti. Nella zona di Villamarina è stato intercettato un autocarro Iveco Daily con alla guida un 60enne di origini albanesi residente sul territorio, il quale stava trasportando rifiuti di tipo ferroso e componenti meccaniche verosimilmente derivanti dall’attività di autoriparatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

