SmackDown 10.102025 Great ball of fire

Benvenuti all’analisi dello SmackDown andato in scena dalla RAC Arena di Perth, Australia. Una puntata a poche ore da Crown Jewel che vede Cody Rhodes rispondere a Seth Rollins e il brutale Last Man Standing Match tra Aleister Black e Damian Priest come main event. Lo show si apre con un video package che mostra le cinture del Crown Jewel Championship (maschile e femminile) trasportate da Riyadh, in Arabia Saudita, fino a Perth, Australia, per il premium live event di domani. La cintura maschile viene posizionata sul ring sotto una teca di vetro. Il campione WWE Cody Rhodes fa il suo ingresso mentre il pubblico canta il suo nome in coro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - SmackDown 10.10.2025 Great ball of fire