Slovenia-Svizzera quarta giornata Gruppo B qualificazioni Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Sport.periodicodaily.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gara valida per la quarta giornata del Gruppo B di qualificazione ai Mondiali 2026. Gli elvetici si candidano a mantenere il primato, mentre i padroni di casa puntano al secondo posto. Slovenia-Svezia-Svizzera si giocherà lunedì 13 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Stodice di Lubiana. SLOVENIA-SVIZZERA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’obiettivo dei padroni di casa, due punti in tre partite, è quello di ottenere la prima vittoria in questo cammino di qualificazione, per restare in corsa per il secondo posto, utile per gli spareggi, per i quali è al momento in vantaggio il Kosovo avanti di due punti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

slovenia svizzera quarta giornata gruppo b qualificazioni mondiali 2026 le probabili formazioni e dove vederla

© Sport.periodicodaily.com - Slovenia-Svizzera, quarta giornata Gruppo B qualificazioni Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla

In questa notizia si parla di: slovenia - svizzera

Svizzera-Slovenia (Qualificazioni Mondiali Europa, 08-09-2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Svizzera-Slovenia, seconda giornata Gruppo B qualificazioni Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla

Pronostico Svizzera-Slovenia: Mondiale già in cassaforte

Svizzera-Slovenia, quote e pronostico: quanto vale il successo di Akanji e compagni - Dal gruppo L si arriva al gruppo B dove la Svizzera, all’esordio tre giorni fa, ha confermato il suo ruolo di favorita per il primato nel girone battendo agevolmente, all’esordio in queste ... Secondo tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Slovenia Svizzera Quarta Giornata