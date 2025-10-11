Slot illegali nei bar e lavoratore in nero | scattano denunce e multe

A Casal di Principe, i carabinieri della locale compagnia — insieme al personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — hanno denunciato un 52enne, titolare di un Bar. Nel locale sono state trovate quattro slot machine irregolari e un dispositivo cambia monete non conforme alle normative. Per. 🔗 Leggi su Casertanews.it