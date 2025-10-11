Slalom automobilistico e strade | Oipa sulla manutenzione dei borghi di Gallina

In vista del ritorno dello slalom Arangea-Gallina, storica manifestazione dell'automobilismo reggino, l’Oipa, Organizzazione internazionale, riconosciuta dal ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e dal ministero della salute, iscritta al Registro Unico nazionale del terzo settore. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: slalom - automobilistico

AVVISO IMPORTANTE Domenica 12 ottobre 2025, la strada Visciano - Taurano sarà chiusa al traffico a causa del Memorial Giovanni Fucile, una gara di slalom automobilistico che si terrà dalle 10:00 alle 17:00. - facebook.com Vai su Facebook

"Città di Grassano", Coviello batte tutti - "Città di Grassano", Coviello batte tutti Emozioni e qualche brivido lungo i tornanti dello Slalom automobilistico. Lo riporta rainews.it

Il Giro Automobilistico d’Italia torna sulle strade: icone a motore tra storia, eleganza e passione - Dopo decenni di attesa e con lo sguardo già rivolto al futuro, il Giro Automobilistico d’Italia si è concluso oggi completando un bellissimo itinerario tra le strade italiane con un’anteprima che ... Riporta adnkronos.com