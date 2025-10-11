Sire Macron ripropone Lecornu | la situazione è tragica ma irresistibilmente anche comica; è questa la democrazia Europea?

Ilgiornaleditalia.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una situazione tragicomica quella della Francia di Macron In Francia - è il caso di dirlo - la situazione politica sta diventando comica ancor più che tragica. Leggiamo, infatti, che Lecornu è stato rinominato primo ministro da sire Macron, presidente gallico e prodotto in vitro dei Rothschil. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sire macron ripropone lecornu la situazione 232 tragica ma irresistibilmente anche comica 232 questa la democrazia europea

© Ilgiornaleditalia.it - Sire Macron ripropone Lecornu: la situazione è tragica, ma irresistibilmente anche comica; è questa la democrazia Europea?

In questa notizia si parla di: sire - macron

sire macron ripropone lecornuMacron ripropone Lecornu Primo Ministro - Il presidente francese Macron ha riconfermato Sébastien Lecornu Primo ministro, nonostante le dimissioni presentate lunedì mattina. rainews.it scrive

Francia, Macron ha scelto: è Lecornu il nuovo premier - Dopo le dimissioni di Bayrou, sfiduciato dal parlamento, il capo dell’Eliseo ha deciso di puntare sul fedelissimo 39enne, che dal 2022 era ministro della Difesa. lettera43.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sire Macron Ripropone Lecornu