Sire Macron ripropone Lecornu | la situazione è tragica ma irresistibilmente anche comica; è questa la democrazia Europea?

Una situazione tragicomica quella della Francia di Macron In Francia - è il caso di dirlo - la situazione politica sta diventando comica ancor più che tragica. Leggiamo, infatti, che Lecornu è stato rinominato primo ministro da sire Macron, presidente gallico e prodotto in vitro dei Rothschil.

Macron ripropone Lecornu Primo Ministro - Il presidente francese Macron ha riconfermato Sébastien Lecornu Primo ministro, nonostante le dimissioni presentate lunedì mattina. rainews.it scrive

Francia, Macron ha scelto: è Lecornu il nuovo premier - Dopo le dimissioni di Bayrou, sfiduciato dal parlamento, il capo dell’Eliseo ha deciso di puntare sul fedelissimo 39enne, che dal 2022 era ministro della Difesa. lettera43.it scrive