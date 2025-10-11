Singapore la città che promette lunga vita dove salute tecnologia e benessere vanno a braccetto
Vivere il più possibile. In un mondo in cui la longevità è diventata un’ossessione, c’è un posto che promette di offrire una lunga vita ai suoi abitanti. È Singapore, città-stato del Sud-Est asiatico, che in appena 800 chilometri quadrati di superficie (la metà della provincia di Milano) ospita 6 milioni di persone (quasi il doppio della provincia di Milano) con un reddito pro capite superiore ai 90 mila dollari (quasi tre volte il capoluogo lombardo). Questo lontano Bengodi è un vero e proprio laboratorio di “longevità urbana” dove è impossibile – passeggiando fra la via dello shopping Orchard Road o nella più tradizionale Kreta Ayer Road di Chinatown – non imbattersi in frotte di arzilli settantenni intenti a praticare di prima mattina ginnastica dolce o nel pomeriggio Tai chi (antica arte marziale cinese che è come una “meditazione in movimento”: movimenti lenti coordinati con la respirazione profonda). 🔗 Leggi su Panorama.it
