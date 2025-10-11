Simboli di pace in ospedale Piantato a Cona un albero di Kaki | Coltiviamo speranza e resilienza

L’ ospedale di Cona, ieri, ha ospitato un duplice evento promosso da Avis Provinciale di Ferrara e sostenuto dalle Aziende Sanitarie ferraresi, dedicato ai temi del dono e solidarietà. Alle 15,30, nel Giardino dei Donatori e Sensoriale si è tenuta l’inaugurazione dell’opera ’ Albero del dono e della pace ’ realizzata dal Maestro Raffaele Ghelfi. L’evento è stato accompagnato dalla messa a dimora di un albero di Kaki, simbolo di resilienza (ha resistito alle radiazioni della bomba atomica su Hiroshima). Alla base dell’albero un mosaico rappresentante un albero, la cui immagine diverrà un puzzle, oggetto del gioco che effettueranno le scuole durante la Festa del Volontariato che si terrà oggi in piazza Ariostea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Simboli di pace in ospedale. Piantato a Cona un albero di Kaki: "Coltiviamo speranza e resilienza"

