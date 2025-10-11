Silvia Toffanin la carta vincente per This is Me | gli ospiti e quando inizia

Silvia Toffanin è più che lanciata verso una brillante carriera anche in prima serata. Oltre agli appuntamenti di Verissimo, che ormai vanno in onda con il bis, coprendo sabato e domenica pomeriggio, il prime time Mediaset ha una nuova stella. E, oltre a farsi valere con la sua cifra stilistica, la Toffanin ha deciso di battere sul tempo qualsiasi risata di troppo: a This is Me, stando alle anticipazioni, c’è il comico Vincenzo De Lucia. Che propone una sua imitazione. This is Me, ospite Vincenzo De Lucia: Silvia Toffanin gioca di strategia. Con una Dandolo Flash, Dagospia conferma l’indiscrezione circolata negli scorsi giorni: “ Silvia Toffanin gioca d’anticipo sulla Gialappa’s Band, che nella nuova edizione presenterà l’imitazione della compagna di Berlusconi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Silvia Toffanin, la carta vincente per This is Me: gli ospiti e quando inizia

