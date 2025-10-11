Silvia Persico risplende ai Mondiali Gravel | bronzo di carattere Wiebes vince in casa
L’olandese Shirin van Anrooij ha assaporato il trionfo ai Mondiali di gravel, disciplina ciclistica che sta prendendo sempre più piede e che si svolge su terreni sterrati. La padrona di casa ha sferrato l’attacco quando mancavano tredici chilometri al traguardo di Maastricht, staccando le cinque rivali che erano rimaste con lei fino a quel momento: la nostra Silvia Persico e le sue connazionali Marianne Vos, Lorena Wiebes, Yara Kastelijn, Shirin Van Anrooij e la ceca Julia Kopecky. La 23enne nativa di Goes, che da professionista ha vinto “soltanto” il Trofeo Binda nel 2023 (uno degli eventi più importanti del calendario internazionale femminile), ha guadagnato un margine di una ventina di secondi e ha sognato a occhi aperti, ma è crollata nel finale ed è stata ripresa dalle rivali dirette quando mancavano 500 metri all’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
PERSICO RINNOVA CON LA UAE FINO AL 2028 - L’italiana Silvia Perisco ha deciso di continuare la sua carriera per altre tre stagioni con UAE Team ADQ. Si legge su tuttobiciweb.it