Inter News 24 Signori sicuro a Dribbling. L’ex giocatore di Lazio e Bologna, ha analizzato il futuro dell’attacco della Nazionale svelando le sue preferenze. Giuseppe Signori, ex attaccante della Nazionale e di squadre come Lazio e Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’anticipazione dell’intervista che andrà in onda oggi alle ore 18:00 su Rai2, durante la trasmissione Dribbling. Il tema principale delle sue parole è il calcio italiano, in particolare la situazione dei settori giovanili e le sue riflessioni sulla Nazionale. SULLE BASI DEL CALCIO ITALIANO – «Il problema parte dalla base, i settori giovanili sono stati in qualche modo abbandonati. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Signori sicuro: «Il calcio italiano non ha una base. Retegui ha fatto una scelta, io puntei su Camarda e Pio Esposito»