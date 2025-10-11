Signori | I rigori? Una volta mi contattarono per insegnare a Neymar come batterli Il Fatto Quotidiano

«Il problema parte dalla base, i settori giovanili sono stati in qualche modo abbandonati. Non si insegnano più ai bambini le cose essenziali, come saper palleggiare», ha dichiarato Beppe Signori in un’intervista a Dribbling in onda su Rai 2. Uno dei temi su cui si è soffermato è stato proprio il calcio italiano, dalla crescita dei talenti allo stato di forma della Nazionale: «Camarda e PioEsposito rappresentano il nostro futuro, io punterei su di loro», dice Signori. Che aggiunge: «Gattuso, come tutti i ct, più che un allenatore è un selezionatore. Nelle ultime uscite ho visto una Nazionale cresciuta sotto l’aspetto dell’impegno e soprattutto dell’attaccamento ai colori della maglia e questo mi fa credere che l’Italia possa essere ancora competitiva». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

