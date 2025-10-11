Signora Coriandoli stuzzica Mariotto a Ballando | I suoi capi non si trovano li colleziona solo lei?
Signora Coriandoli a Ballando con le stelle, dopo la sua esibizione, ha stuzzicato Guillermo Mariotto con una battuta sulla sua professione di stilista: "Ma le sue collezioni non siamo capaci di trovarle. Le colleziona lei, non le vende?". Le risate al tavolo e la risposta del giudice. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La Signora Coriandoli a Ballando con le stelle: l'annuncio ironico di Maurizio Ferrini
La Signora Coriandoli a Ballando con le Stelle 2025
Ballando con le stelle: la signora Coriandoli è la prima concorrente
Signora Coriandoli, esordio tragico a Ballando con le stelle: “Terribile, orrido”/ Distrutta dalla giuria - Esordio difficile per la Signora Coriandoli a Ballando con le stelle 2025: giuria severissima dopo la sua prima esibizione in pista ... Da ilsussidiario.net
La Signora Coriandoli tiene testa a Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto - Maurizio Ferrini, ovvero l’anima della Signora Emma Coriandoli, è un vero artista. Lo riporta quotidiano.net