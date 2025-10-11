Sigaretta spenta male principio d' incendio in appartamento
Intorno a mezzogiorno e un quarto di oggi, sabato 11 ottobre, la Croce Bianca Genovese, con l'ambulanza 3-277 del distaccamento Carignano, è intervenuta in codice giallo in corso Magenta presso il civico 5 per un principio d'incendio in un'abitazione. . 🔗 Leggi su Genovatoday.it
