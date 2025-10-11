Sicurezza sul lavoro rivoluzione tecnologica precariato | a Cagliari il convegno di oltre 500 avvocati giuslavoristi

Il numero degli incidenti sul lavoro in Italia cala dell'1,9 per cento ma resta altissimo: nel 2024 sono stati 413.517 con 886 morti (dati Inail) più altri 97.939 infortuni in itinere, nel tragitto da casa all'azienda. Le nuove tecnologie di telecontrollo e l'intelligenza artificiale potrebbero però contribuire a migliorare le verifiche sulla sicurezza, a fronte di una diffusione del precariato e dei rapporti in nero che sembra inarrestabile malgrado la severità delle norme. Ed è stato la sicurezza, nelle diverse articolazioni e campi, il tema centrale del convegno nazionale di Agi – Avvocati Giuslavoristi Italiani – in corso al palazzo dei congressi di Cagliari, dove si sono dati appuntamento 500 avvocati giuslavoristi arrivati da tutta Italia.

