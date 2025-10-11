Sicurezza sul lavoro Lo Giudice Ugl | Individuate sei aziende agricole irregolari continuare le ispezioni
“Esprimiamo il nostro plauso all'operazione condotta, nei giorni scorsi, dai carabinieri del Nucleo operativo - gruppo tutela lavoro di Venezia, unitamente ai carabinieri del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro) di Forlì, e della compagnia carabinieri, che hanno individuate 6 aziende agricole. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: sicurezza - lavoro
Sicurezza sul lavoro e caldo estremo: la Ugl Salerno chiede un piano operativo già dalla prossima primavera
“Taranto non può più aspettare” la UIL lancia l’allarme su lavoro, sanità, sicurezza e rifiuti
Marine, sequestrati articoli per 10mila euro. Sicurezza sul lavoro, una denuncia
Violate norme sicurezza e lavoro nero: a Martina Franca sospeso distributore carburanti, denunciato 50enne - X Vai su X
Sicurezza nei cantieri: le linee guida lombarde valorizzano registrazione e analisi di infortuni e quasi infortuni nelle grandi opere. Quali vantaggi vedete in questo approccio? Scrivetelo nei commenti. #sicurezza #sicurezzasullavoro #sicurezzalavoro #rischisull - facebook.com Vai su Facebook
Ottobre, mese della sicurezza sul lavoro: UGL Puglia rilancia la cultura della prevenzione - Ottobre è il mese della sicurezza sul lavoro: UGL Puglia promuove iniziative per la prevenzione e la tutela dei lavoratori. pugliapress.org scrive
Cuzzupi (UGL Scuola): “La sicurezza sul lavoro va insegnata a scuola, è diventata un’esigenza reale” - “Sono passati circa due anni da quando, come UGL Scuola, lanciammo l’idea d’inserire nei programmi scolastici la disciplina della sicurezza sul lavoro. Segnala orizzontescuola.it