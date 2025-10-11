E’ tutto contro tutti all’interno del centrosinistra calabrese dopo la netta sconfitta di domenica e lunedì scorsi di Pasquale Tridico contro Roberto Occhiuto. Una resa dei conti all’interno del Partito democratico che coinvolge, però, anche altri esponenti. Il sindaco Stasi: “Un’accozzaglia” e il Pd lo attacca. Ad aprire le danze è stato il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, che era tra i papabili per la candidatura a presidente. “Come potevamo pensare di vincere con un’accozzaglia messa in piedi senza un progetto?”, ha detto il primo cittadino, suscitando le ira e la risposta del Pd. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

"Siamo un'accozzaglia": in Calabria è un tutti contro tutti nel centrosinistra. Guerra aperta nel Pd dopo le Regionali