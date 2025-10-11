Si va verso un unico gestore per acqua e rifiuti | il servizio di Udine ingloba quello di Pordenone
Giovedì 9 ottobre l'assemblea dei soci di Cafc Spa, gestore del servizio idrico udinese, ha approvato il progetto per incorporare il gestore pordenonese Hydrogea. La decisione è stata presa nell'ambito di riunire le due società sotto un unico controllo pubblico regionale, operante a Udine e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Acqua, scadenze unificate per tre gestori - È stato prorogato al 31 dicembre 2025 il termine delle concessioni per la gestione idrica dei tre operatori attivi nella provincia di Macerata, tra cui Centro Marche Acque. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Sindacati in allarme: rischio privatizzazione dell'acqua pubblica, serve gestore unico - I sindacati Cgil, Cisl e Uil chiedono un gestore unico per evitare la privatizzazione dell'acqua e salvaguardare 500 lavoratori. Lo riporta ilrestodelcarlino.it