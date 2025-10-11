Si va verso un unico gestore per acqua e rifiuti | il servizio di Udine ingloba quello di Pordenone

Giovedì 9 ottobre l'assemblea dei soci di Cafc Spa, gestore del servizio idrico udinese, ha approvato il progetto per incorporare il gestore pordenonese Hydrogea. La decisione è stata presa nell'ambito di riunire le due società sotto un unico controllo pubblico regionale, operante a Udine e. 🔗 Leggi su Udinetoday.it