Si tuffa nel Secchia senza più riemergere ragazzo di 13 anni muore annegato
Una tragedia ha colpito una famiglia originaria del Burkina Faso e da tempo residente nel distretto ceramico modenese, il cui figlio è morto annegato. Alle ore 15.30 circa sono scattate le ricerche del ragazzino di 13 anni che poco prima si era tuffato nel fiume Secchia, senza più riemergere.Il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: tuffa - secchia
Ragazzino si tuffa nel fiume Secchia e non riemerge: ricerche con i sommozzatori
Ragazzino si tuffa nel fiume Secchia e non riemerge: trovato il cadavere
Ragazzino di 13 anni si tuffa nel fiume Secchia e non riemerge: trovato il cadavere
Si tuffa nel fiume Secchia e non riemerge: 13enne morto annegato. «Non sapeva nuotare bene» - X Vai su X