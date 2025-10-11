Si tuffa nel Secchia senza più riemergere ragazzo di 13 anni muore annegato

Modenatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia ha colpito una famiglia originaria del Burkina Faso e da tempo residente nel distretto ceramico modenese, il cui figlio è morto annegato. Alle ore 15.30 circa sono scattate le ricerche del ragazzino di 13 anni che poco prima si era tuffato nel fiume Secchia, senza più riemergere.Il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

