Si tuffa nel fiume Secchia e scompare 13enne ritrovato cadavere | il dramma davanti agli amici

Un ragazzo di 13 anni è morto oggi dopo essersi tuffato nel fiume Secchia in zona Castellarano, in provincia di Reggio Emilia nonostante i cartelli che vietassero la balneazione. La tragedia davanti agli occhi degli amici: "Non sapeva nuotare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

