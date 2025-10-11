Si tirano fuori dalla corsa a Maignan | che assist alla Juventus
Il portiere francese, in scadenza di contratto, ad oggi è lontano dal rinnovo con il Milan: le ultime sul suo futuro Decisivo e salvifico contro la Juventus, Mike Maignan è tornato ai suoi standard in questo avvio di stagione sotto la gestione Allegri. Mike Maignan (LaPresse) – Calciomercato.it Difesa bunker dopo il ritorno del tecnico toscano al Milan, con il portiere francese tra gli artefici dell’ottima partenza in campionato del ‘Diavolo’. Maignan è stato eletto come migliore in campo nel big match dell’Allianz Stadium e ha compiuto un autentico miracolo su Gatti. L’intervento a inizio ripresa sul difensore della Juve vale praticamente un gol, con il Milan che successivamente ha sprecato diverse occasioni per portare a casa i tre punti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: tirano - fuori
Catania, sconcerto in ospedale: cosa le tirano fuori dall'orecchio
Bimbo di due anni resta chiuso in auto al caldo: passanti rompono il finestrino e lo tirano fuori
Sinner e Djokovic si tirano fuori dal Masters 1000 di Toronto: torneranno ad agosto a Cincinnati
Io che non riesco a conservare manco gli scontrini della farmacia per il 7e30 e loro che tirano fuori un pizzino vecchio di quasi vent’anni. #Sempio #Garlasco - X Vai su X
? 8 ottobre, 29 gradi… a Tenerife l’inverno non esiste Mentre tutti tirano fuori i maglioni, qui si vive ancora d’estate tra mare, sole e buona vibra Prenota la tua fuga con Pirati Tenerife e vivi il paradiso senza stagioni #tenerife #piratitenerife #sole #ma Vai su Facebook