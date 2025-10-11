Si sono detti addio subito dopo la nascita di Priscilla Giulia De Lellis e Tony Effe | il gossip esplode

Thesocialpost.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È nata  Priscilla, la prima figlia di  Giulia De Lellis  e  Tony Effe. La bambina è venuta alla luce a Roma, presso l’ospedale Gemelli, nelle scorse ore. La notizia è stata anticipata dal noto esperto di gossip  Alessandro Rosica, che su Instagram è seguito da oltre un milione di persone. Secondo quanto riportato, l’influencer avrebbe partorito in gran segreto, mantenendo il massimo riserbo sulla gravidanza e sulla data precisa della nascita. Tuttavia, proprio nel giorno in cui la notizia è trapelata, la De Lellis ha pubblicato alcune  storie su Instagram  che sembravano smentire, almeno in parte, le indiscrezioni di Rosica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

si sono detti addio subito dopo la nascita di priscilla giulia de lellis e tony effe il gossip esplode

© Thesocialpost.it - “Si sono detti addio subito dopo la nascita di Priscilla”. Giulia De Lellis e Tony Effe: il gossip esplode

In questa notizia si parla di: sono - detti

Sinner polverizza Bublik agli US Open, Sasha la prende bene: cosa si sono detti a rete tra le risate

Leoni, patto Inter-agente: lunedì in sede si sono detti questo – TS

Il Patto di Turnberry: cosa si sono detti sui dazi Donald Trump e Ursula Von del Leyen (pericolo scampato?)

“Si sono detti addio subito dopo la nascita di Priscilla”. Giulia De Lellis e Tony Effe: il gossip esplode - La bambina è venuta alla luce a Roma, presso l’ospedale Gemelli, ... Da thesocialpost.it

Cerca Video su questo argomento: Sono Detti Addio Subito