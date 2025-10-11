È nata Priscilla, la prima figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe. La bambina è venuta alla luce a Roma, presso l’ospedale Gemelli, nelle scorse ore. La notizia è stata anticipata dal noto esperto di gossip Alessandro Rosica, che su Instagram è seguito da oltre un milione di persone. Secondo quanto riportato, l’influencer avrebbe partorito in gran segreto, mantenendo il massimo riserbo sulla gravidanza e sulla data precisa della nascita. Tuttavia, proprio nel giorno in cui la notizia è trapelata, la De Lellis ha pubblicato alcune storie su Instagram che sembravano smentire, almeno in parte, le indiscrezioni di Rosica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Si sono detti addio subito dopo la nascita di Priscilla". Giulia De Lellis e Tony Effe: il gossip esplode