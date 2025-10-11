Dopo il grande successo dello scorso anno, torna oggi Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro, evento organizzato dall’ Associazione Dimore Storiche italiane. "Questo appuntamento coinvolge famiglie e appassionati – sostiene Beatrice Fontaine, presidente ADSI Emilia Romagna – e sottolinea l’importanza delle dimore storiche che rappresentano un presidio identitario e un motore di sviluppo culturale ed economico". Le proposte o partono dalla visita del Palazzo del XIV secolo della Famiglia Senatoria Guidotti (via Farini 9), che presenta al suo interno un vasto archivio delle famiglie senatorie bolognesi Guidotti, Magnani poi Guidotti – Magnani, a cui si sono aggiunti per eredità o unioni matrimoniali i Tedeschi, Senni e Pascale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si riaprono le dimore storiche