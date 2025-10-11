Si porta a casa 100mila euro con un gratta e vinci Corro in banca
La dea bendata, ieri pomeriggio, si è fermata al bar Sole dove una fortunata giocatrice, Caterina, 53 anni, originaria della Polonia e residente in Italia da 17 anni, ha vinto 100mila euro con un gratta e vinci della serie ’50x’. Per un attimo non voleva credere ai suoi occhi, la donna, che ha chiesto più volte a Marcello Ramari, marito della titolare Daniela Zanetti, di controllare il suo biglietto. Con appena 190 euro Caterina si è portata a casa una bella vincita. Alla domanda cosa farà per prima cosa con i soldi, non ha avuto dubbi: "Salderò i miei debiti e poi mi godrò i soldi restanti con la mia famiglia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: porta - casa
Svastiche e minacce sulla porta di una coppia di ebree: le indagini e il dettaglio che punta ai vicini di casa
Nuovo assalto a Palazzo Rosa. Abbattono la porta di una casa, “Altro tentativo di occupazione”
"Casa da abbattere" ma famiglia porta il Comune in tribunale
Diamo tutto ma non basta, la Solbiatese porta a casa bottino pieno grazie a un gol di Barbosa a metà della seconda frazione. UN'ESPERIENZA DI SPORT CHE DURI PER LA VITA!! - facebook.com Vai su Facebook
Si porta a casa 100mila euro con un gratta e vinci. "Corro in banca" - Portomaggiore, al bar Sole una donna di 53 anni centra una bella somma. Come scrive msn.com
Viterbo, anziana in rianimazione dopo essere stata rapinata in casa: portati via 100mila euro - Una donna di 84 anni si trova ricoverata in ospedale in seguito a un malore dopo essere stata rapinata in casa: le hanno portato via 100mila euro ... Lo riporta notizie.it