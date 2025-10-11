si porta a casa 100mila euro con un gratta e vinci corro in banca

La dea bendata, ieri pomeriggio, si è fermata al bar Sole dove una fortunata giocatrice, Caterina, 53 anni, originaria della Polonia e residente in Italia da 17 anni, ha vinto 100mila euro con un gratta e vinci della serie ’50x’. Per un attimo non voleva credere ai suoi occhi, la donna, che ha chiesto più volte a Marcello Ramari, marito della titolare Daniela Zanetti, di controllare il suo biglietto. Con appena 190 euro Caterina si è portata a casa una bella vincita. Alla domanda cosa farà per prima cosa con i soldi, non ha avuto dubbi: "Salderò i miei debiti e poi mi godrò i soldi restanti con la mia famiglia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

