Si fingono clienti furto in gioielleria nel Salento | arrestate due donne Possibili precedenti in tutta Italia

Quotidianodipuglia.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Furto in gioielleria: arrestate due donne nel Salento. In corso accertamenti su possibili collegamenti con precedenti su tutto il territorio nazionale. Oggi i Carabinieri del Nucleo Operativo e. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

fingono clienti furto gioielleriaFingono di voler comprare gioielli e fuggono con 1000 euro di preziosi: arrestate due donne a Lequile VIDEO - Secondo la ricostruzione dei militari, nella tarda mattinata le due si sono presentate nel negozio fingendosi interessate all’acquisto di alcuni gioielli in oro. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

