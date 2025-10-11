Si fingono carabinieri per raggirare un' anziana | arrestati due giovani

Un'altra truffa ai danni degli anziani a Pordenone. Questa volta hanno colpito a San Quirino, ma grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, i malviventi sono stati fermati in tempo con la refurtiva. Il modus operandi è lo stesso: la telefonata con il truffatore che si spaccia per. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

