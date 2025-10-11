Si finge tecnico di Poste Italiane per svuotarle il conto ma la donna capisce tutto e impedisce la truffa in tempo

Sembrava una normale chiamata di assistenza, con voce calma e professionale. “Signora, stiamo verificando un accesso anomalo sul suo conto. Serve confermare subito la sua identità per evitare il blocco”. È iniziato così il tentativo di truffa ai danni di una donna agrigentina di 47 anni che solo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

