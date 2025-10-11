Si ferma sul più bello la rimonta della YOLO+ a Bari

Tempo di lettura: 2 minuti La YOLO+ Cestistica Benevento sfiora la rimonta sul campo della Pink Sport Time Bari, dopo essere stata sotto anche di 18 punti nel terzo quarto. Le ragazze di coach Pasquariello non hanno mai mollato e nell’ultimo periodo si sono avvicinate pericolosamente alle avversarie, andando vicine alla prima vittoria stagionale.   La YOLO+ parte subito con grande intensità, padroneggiando anche a rimbalzo offensivo. È proprio da una situazione di secondo tentativo che nasce il primo canestro della gara, realizzato da Quaresima oltre i 6,75. Successivamente, Bari reagisce, trovando il +5 con un break di 6-0, che costringe coach Pasquariello a fermare il gioco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

