Si è spenta l' 11 ottobre nella sua California aveva 79 anni

M usa iconica di Woody Allen che l’ha resa icona di stile e di vita per generazioni, Diane Keaton non si è mai sposata, ma nel corso della sua vita ha adottato due bambini: Dexter (1995) e Duke (2000). Leggi anche › Diane Keaton: la musa di Woody Allen simbolo degli anni Settanta In questo video ANSA l’attrice quando ricevette il premio alla carriera dall’American Film Institute il 10 giugno del 2017. Le star a Los Angeles rendono omaggio a Diane Keaton. L’attrice ha ricevuto il premio alla carriera assegnato dall’American Film Institute: “Ha conquistato un posto nel cuore del mondo per aver creato personaggi di grande forza ma anche vulnerabilita’”, le motivazioni del premio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

