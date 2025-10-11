Si chiude l’11ª edizione del MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo

Si è conclusa oggi l’undicesima edizione del MIA Mercato Internazionale Audiovisivo, promosso da ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche, Audiovisive e Digitali), presieduta da Alessandro Usai, e APA (Associazione Produttori Audiovisivi), presieduta da Chiara Sbarigia, sotto la direzione di Gaia Tridente. L’edizione 2025 ha confermato il ruolo del MIA come punto di riferimento centrale per l’industria audiovisiva internazionale, con circa 2.800 partecipanti provenienti da 64 Paesi e una crescita qualitativa che si è tradotta in incontri mirati, maggiore presenza di stakeholder strategici e programmi pensati per generare impatti concreti a supporto dei processi creativi e produttivi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it