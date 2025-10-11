Un tempo considerato come disturbo dell'umore, il SAD o Disturbo Affettivo Stagionale è una forma depressiva legata ai cambiamenti di stagione. Si presenta sia durante la fase invernale, ovvero quando si ha il passaggio autunnoinverno, che durante la primaveraestate. Il cambio della stagione, con la riduzione dell'esposizione solare, la ripresa della routine consueta legata la lavoro e alla scuola, sono fattori che non si possono trascurare. Insieme impattano sull'umore e sull'emotività personale favorendo il SAD. Scopriamo di cosa si tratta, quali sono i sintomi più ricorrenti e come trattarli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Si chiama SAD o Seasonal Affective Disorder, il disturbo dell'umore stagionale