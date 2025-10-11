Si accelera sugli ostaggi liberi da lunedì | I militari Usa non entreranno a Gaza Hamas rifiuta il disarmo
La prima fase dell’accordo su Gaza procede senza intoppi ed anzi potrebbe esserci un’accelerazione. Dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco e il parziale ritiro dell’Idf, gli israeliani hanno iniziato a spostare i detenuti palestinesi con lunghe condanne da scambiare con i 48 ostaggi, il cui rilascio inizierà lunedì mattina. "In base all’accordo firmato, lo scambio di prigionieri. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Si accelera sugli ostaggi, forse liberi domenica notte. "I militari Usa non entreranno a Gaza". Hamas rifiuta il disarmo
L'assalto finale a Gaza City. "Ostaggi liberi o sarà la fine" - Intorno alle 19 si comprende che quella di ieri non è una giornata qualsiasi in Israele quando le sirene antiaeree risuonano per un attacco missilistico degli Houthi proveniente dallo Yemen ... Come scrive ilgiornale.it