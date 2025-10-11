Si accelera sugli ostaggi forse liberi domenica notte I militari Usa non entreranno a Gaza Hamas rifiuta il disarmo

Feedpress.me | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima fase dell’accordo su Gaza procede senza intoppi ed anzi potrebbe esserci un’accelerazione. Dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco e il parziale ritiro dell’Idf, gli israeliani hanno iniziato a spostare i detenuti palestinesi con lunghe condanne da scambiare con i 48 ostaggi, che dovrebbero essere rilasciati da Hamas tra domenica notte e lunedì mattina. In tempo per l’arrivo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

si accelera sugli ostaggi forse liberi domenica notte i militari usa non entreranno a gaza hamas rifiuta il disarmo

© Feedpress.me - Si accelera sugli ostaggi, forse liberi domenica notte. "I militari Usa non entreranno a Gaza". Hamas rifiuta il disarmo

In questa notizia si parla di: accelera - ostaggi

accelera ostaggi forse liberiSi accelera sugli ostaggi, forse liberi domenica notte - Nello Stato ebraico c'è un'atmosfera di attesa e sospensione, complice anche lo shabbat, in vista del ritorno a casa dei rapiti. Scrive ansa.it

accelera ostaggi forse liberiGaza, quando saranno liberati gli ostaggi e cosa succede dopo? Stop di Hamas alla seconda fase del piano di Trump - La prima fase dell'accordo su Gaza procede senza intoppi ed anzi potrebbe esserci un'accelerazione. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Accelera Ostaggi Forse Liberi