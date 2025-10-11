si accelera sugli ostaggi forse liberi domenica notte i militari usa non entreranno a gaza hamas rifiuta il disarmo

La prima fase dell’accordo su Gaza procede senza intoppi ed anzi potrebbe esserci un’accelerazione. Dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco e il parziale ritiro dell’Idf, gli israeliani hanno iniziato a spostare i detenuti palestinesi con lunghe condanne da scambiare con i 48 ostaggi, che dovrebbero essere rilasciati da Hamas tra domenica notte e lunedì mattina. In tempo per l’arrivo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

