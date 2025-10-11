Sì a Regina Viarium nasce il coordinamento dei comuni ?Puglia 2? della Via Appia patrimonio Unesco
Il primo atto formale per la costituzione del coordinamento territoriale denominato?Appia Puglia 2? è stato approvato ieri dalla giunta Marchionna. Nasce così uno dei. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: regina - viarium
COMUNICATO STAMPA Camminando lungo l’Appia: a Castellaneta un viaggio nella storia tra gravine e antichi santuari rupestri Sabato 11 ottobre torna l’Appia Day, il festival diffuso che celebra la bellezza senza tempo della Regina Viarum Un tuffo nel cuore - facebook.com Vai su Facebook
Lungo la Regina Viarum ?, il #festival diffuso Appia Day 2025 anima tante località tra #Roma a Brindisi: gli eventi imperdibili del 4 e 5 ottobre - X Vai su X
Caserta, via Appia come polo turistico: brand e sinergie per la Regina viarium - Sinergia, valorizzazione, collaborazione, rilancio: sono queste le parole che accomunano i sindaci dei centri che si trovano lungo la via Appia. Riporta ilmattino.it