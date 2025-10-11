La terza giornata della prima tappa del World Tour 2025 regala all’Italia la prima soddisfazione stagionale. A salire sul podio è Pietro Sighel, che conclude al secondo posto nei 500 metri, battuto solamente dal padrone di casa William Dandjinou che ha resistito a tutti gli assalti dell’azzurro. Sul podio ci sale anche l’altro canadese Steven Dubois, che ha preceduto il connazionale Maxime Laoun e con Thomas Nadalini che ha concluso in quinta posizione, ma bravo a raggiungere la finale. Una finale raggiunta anche da Luca Spechenhauser nei 1500 metri. Il valtellinese si è piazzato poi al settimo posto in una gara che ha visto la doppietta sudcoreana con il successo di Jongun Rim davanti al connazionale Daeheon Hwang; mentre in terza posizione conclude il cinese Sun Long. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Short track, Sighel subito sul podio, staffetta femminile ai piedi del podio a Montreal