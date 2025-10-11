Short track Sighel subito sul podio staffetta femminile ai piedi del podio a Montreal
La terza giornata della prima tappa del World Tour 2025 regala all’Italia la prima soddisfazione stagionale. A salire sul podio è Pietro Sighel, che conclude al secondo posto nei 500 metri, battuto solamente dal padrone di casa William Dandjinou che ha resistito a tutti gli assalti dell’azzurro. Sul podio ci sale anche l’altro canadese Steven Dubois, che ha preceduto il connazionale Maxime Laoun e con Thomas Nadalini che ha concluso in quinta posizione, ma bravo a raggiungere la finale. Una finale raggiunta anche da Luca Spechenhauser nei 1500 metri. Il valtellinese si è piazzato poi al settimo posto in una gara che ha visto la doppietta sudcoreana con il successo di Jongun Rim davanti al connazionale Daeheon Hwang; mentre in terza posizione conclude il cinese Sun Long. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: short - track
Short track, buoni segnali per l’Italia nella Bormio Cup
Quando iniziano gli sport invernali? Primi appuntamenti ad ottobre con sci alpino, short track e pattinaggio artistico
Calendario short track 2025-2026: tutti gli appuntamenti tra World Tour, Europei e Olimpiadi
Nei turni preliminari della prima tappa del World Tour di short track in corso di svolgimento a Montreal, la compagine azzurra ha collezionato 15 accessi diretti alle fasi finali del week-end su 18 a disposizione. Tuttavia, sfruttando i turni di ripescaggio sia Chiara - X Vai su X
Nei turni preliminari della prima tappa del World Tour di short track in corso di svolgimento a Montreal, la compagine azzurra ha collezionato 15 accessi diretti alle fasi finali del week-end su 18 a disposizione. Tuttavia, sfruttando i turni di ripescaggio sia Chiara - facebook.com Vai su Facebook
Short track, Sighel subito sul podio, staffetta femminile ai piedi del podio a Montreal - La terza giornata della prima tappa del World Tour 2025 regala all'Italia la prima soddisfazione stagionale. Secondo oasport.it
Subito un podio per l’Italia negli sport invernali! Pietro Sighel secondo nei 500 a Montreal, bene anche Nadalini - Pietro Sighel ha concluso al secondo posto la finale dei 500 metri nella prima ... Da oasport.it