Short track Sighel subito sul podio staffetta femminile ai piedi del podio a Montreal

Oasport.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La terza giornata della prima tappa del World Tour 2025 regala all’Italia la prima soddisfazione stagionale. A salire sul podio è Pietro Sighel, che conclude al secondo posto nei 500 metri, battuto solamente dal padrone di casa William Dandjinou che ha resistito a tutti gli assalti dell’azzurro. Sul podio ci sale anche l’altro canadese  Steven Dubois, che ha preceduto il connazionale Maxime Laoun e con  Thomas Nadalini che ha concluso in quinta posizione, ma bravo a raggiungere la finale. Una finale raggiunta anche da Luca Spechenhauser nei 1500 metri. Il valtellinese si è piazzato poi al settimo posto in una gara che ha visto la doppietta sudcoreana con il successo di Jongun Rim davanti al connazionale Daeheon Hwang; mentre in terza posizione conclude il cinese Sun Long. 🔗 Leggi su Oasport.it

short track sighel subito sul podio staffetta femminile ai piedi del podio a montreal

© Oasport.it - Short track, Sighel subito sul podio, staffetta femminile ai piedi del podio a Montreal

In questa notizia si parla di: short - track

Short track, buoni segnali per l’Italia nella Bormio Cup

Quando iniziano gli sport invernali? Primi appuntamenti ad ottobre con sci alpino, short track e pattinaggio artistico

Calendario short track 2025-2026: tutti gli appuntamenti tra World Tour, Europei e Olimpiadi

Short track, Sighel subito sul podio, staffetta femminile ai piedi del podio a Montreal - La terza giornata della prima tappa del World Tour 2025 regala all'Italia la prima soddisfazione stagionale. Secondo oasport.it

short track sighel subitoSubito un podio per l’Italia negli sport invernali! Pietro Sighel secondo nei 500 a Montreal, bene anche Nadalini - Pietro Sighel ha concluso al secondo posto la finale dei 500 metri nella prima ... Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Short Track Sighel Subito