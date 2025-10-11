Shanghai l’impresa di Valentin Vacherot | il numero 204 del mondo batte Djokovic e vola in finale

La favola di Valentin Vacherot continua a stupire. Il tennista monegasco, numero 204 del ranking mondiale, ha superato Novak Djokovic in due set (6-3, 6-4) nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai, conquistando la prima finale ATP della sua carriera dopo essere partito dalle qualificazioni. Una vittoria sorprendente, costruita con determinazione, lucidità e coraggio contro il campione serbo, apparso in difficoltà per le condizioni climatiche e costretto a chiedere l’intervento del fisioterapista durante il match. Il match. Fin dai primi scambi, Vacherot ha imposto il suo ritmo: servizio preciso, solidità nei colpi da fondo e un atteggiamento privo di timori reverenziali. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

