Ancora un grosso pezzo di stagione da giocare prima di arrivare a gennaio, ma uno sguardo al mercato la Roma lo sta già dando. In quella sede qualcosa si farà in entrata, soprattutto per quanto riguarda un attacco che non ha visto arrivare il trequartistaesterno chiesto da Gasperini e che non sta ricevendo nulla in termine realizzativi da Dovbyk e Ferguson. Stassin, Balogun e non solo sono i profili che Massara sta valutando in Francia, paese che conosce molto bene, ma nella lista c'è anche Jeff Ekhator, autore di uno scintillante gol di tacco al Maradona contro il Napoli domenica scorsa. Il classe 2006 è uno dei prospetti più interessanti nel panorama italiano, e non è un caso che il Genoa lo valuti già intorno ai 20 milioni, con la Roma che potrebbe provare ad anticipare la concorrenza già a gennaio.

Sguardo al mercato: Pisilli può partire, anche Ekhator nella lista della Roma