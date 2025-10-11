Sfregio a San Pietro | uomo sfugge ai controlli e urina sull' altare sotto gli occhi dei fedeli
Ennesima profanazione nella Basilica di San Pietro in Vaticano, dove venerdì mattina un uomo è riuscito a raggiungere sull’altare della Confessione eludendo tutti i controlli e, non pago, vi ha urinato. Il tutto davanti a centinaia di persone che in quel momento stavano visitando l'imponente edificio simbolo del cristianesimo nel mondo. Sono state aperte indagini interne su come sia stato possibile che il soggetto, di nazionalità ancora sconosciuta, sia riuscito a oltrepassare i tornelli che delimitano l'altare, che si trova esattamente sotto l'imponente baldacchino del Bernini. La notizia è stata riportata dal quotidiano il Tempo, secondo il quale il fatto sarebbe stato riportato anche a Papa Leone XIV, che avrebbe espresso il proprio "sconcerto" per quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
